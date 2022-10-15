MotoGP
Update Klasemen Moto3 Jelang MotoGP Australia 2022, Pebalap Gaviota GASGAS Tim Aspar Bisa Juara
Pebalap Gaviota GASGAS Tim Aspar, Izan Guevara berpeluang meraih juara di Sirkuit Phillip Island. Izan Guevara yang mengoleksi 265 poin.
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Update Klasemen Moto3 menjelang MotoGP Australia 2022 Sirkuit Phillip Island.
Moto3 akan memulai pemanasan terlebih dahulu mulai pukul 05:00 - 05:10 WIB.
Sementara Balapan akan dibuka Moto3 mulai pukul 07.00 WIB.
Pebalap Gaviota GASGAS Tim Aspar, Izan Guevara berpeluang meraih juara di Sirkuit Phillip Island.
Izan Guevara yang mengoleksi 265 poin.
Izan Guevara unggul 49 poin atas Dennis Foggia.
• Starting Grid Balapan MotoGP Australia 2022 Minggu 16 Oktober 2022, Cek Posisi Fabio Quartararo
Dennis Foggia berada pada posisi kedua dengan 216 poin.
Kemudian pada posisi ketiga di tempati Sergio Garcia.
Lalu posisi empat Klasemen Moto3 ada Ayumu Sasaki.
Pebalap Sterilgarda Husqvarna Max ini mengoleksi 194 poin.
Jaume Masia berada pada posisi lima Klasemen Moto3.
Pebalap Red Bull KTM Ajo ini mengoleksi 163 poin.
Selanjutnya posisi enam di tempati Deniz Oncu.
Pebalap Red Bull KTM Tech3 ini mengoleksi 154 poin.