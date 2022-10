Berita MotoGP Hari Ini seri GP Australia 2022 , Drama Red Flag Ulah Hewan ' Invasi ' Phillip Island

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Invasi sejumlah hewan ke dalam Sirkuit Phillip Island menjadi drama dalam gelaran MotoGP Australia 2022 .

Setelah masuknya Wallaby yang nyaris ditabrak Aliex Espargaro , peristiwa masuknya hewan ke lintasan Balapan Sirkuit Phillip Island kembali terjadi pada Sabtu 15 Oktober 2022 hari ini .

Invasi hewan ke dalam Sirkuit itu bahkan membuat Marshall Balapan di MotoGP Australia 2022 kali ini kembali mengibarkan bendera merah .

Alias Red Flag MotoGP .

Yang berarti Balapan dihentikan sementara waktu .

Dalam kasus ini, penyebabnya adalah invasi hewan ke dalam Sirkuit .

"The session was red flagged after the chequered flag due to "track conditions"

"Never heard of that type of bird,"

(Sesi ini ditandai dengan bendera merah setelah bendera kotak-kotak karena "kondisi lintasan"

Belum pernah mendengar jenis burung itu)

Demikian keterangan dalam unggahan di laman Twitter MotoGP terkait insiden ini dalam update Berita MotoGPM hari ini Sabtu 15 Oktober 2022 .

Namun Balapan saat ini sudah dilanjutkan kembali .

Dan para Rider baru saja menuntaskan race untuk Hasil Latihan Bebas MotoGP Hari Ini di sesi ke 3

Alias Hasil FP3 MotoGP Australia 2022 .