SOAL TES Pedagogik Daftar P3K Guru Terbaru Materi Lengkap Kunci Jawaban Soal Tes Pedagogik PPPK Guru

Adapun soal yang ada dalam artikel ini merangkum materi tes soal Pedagogik.

Terdapat 20 soal sebagai bahan latihan untuk menghadapi ujian saat tes PPPK Guru terbaru.

Silakan cari referensi lain juga untuk menambah wawasan Anda.

Semakin banyak Anda latihan soal dan membaca maka semakin siap untuk menghadapi tes PPPK.

Tes PPPK akan dilangsungkan dalam waktu dekat khususnya bagi tenaga pendidikan serta tenaga kesehatan.

Soal dan Kunci Jawaban Tes Pedagogik PPPK Guru Terbaru 2022:

1. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam….

A. Pencapaian standar kompetensi

B. Pencapaian kompetensi dasar.

C. Pencapaian tujuan pembelajaran

D. Pencapaian standar kelulusan

Jawaban:b

2. pertanyaan, mengumpulkan data (informasi) dengan berbagai teknik, mengasosiasi/ menganalisis/mengolah data (informasi) dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran…

A. portofolio

B. saintifik

C. penemuan

D. autentik

Jawaban:b

3. Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintergrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun (a guiding question) dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek (materi) dalam kurikulum.

Pembelajaran yang dilakanakan oleh Pak Larso tersebut merupakan model pembelajaran ....

A. projek based learning

B. discovery Learning

C. Problem Based Learning

D. Inquiry learning

Jawaban:a

4. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning :

1) Penentuan Pertanyaan Mendasar,

2) Mendesain Perencanaan Proyek,

3) Menyusun Jadwal (Create a Schedule),

4) Memonitor peserta didik dan kemajuan proyek (Monitor the Students and the Progress of the Project),

5) Menguji Hasil (Assess the Outcome),

6) Mengevaluasi Pengalaman (Evaluate the Experience).

Urutan yang benar adalah ....

A. 1-2-3-4-5-6

B. 1-3-2-4-5-6

C. 1-3-2-5-6-4

D. 1-2-3-5-4-6