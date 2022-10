SOAL Kelas 5 SD Semester 1, Kunci Jawaban Latihan Tema 1 Subtema 3 Lingkungan dan Manfaatnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak pilihan soal PTS dan soal UTS Kelas 5 SD tahun 2022 Tema 1 Subtema 3.

Untuk pelajaran tematik kelas 5 tema 1 tentang Organ Gerak Hewan dan Manusia subtema 3 berisi materi tentang Lingkungan dan Manfaatnya.

Adapun soal latihan kelas 5 SD yang dilengkapi dengan kunci jawaban ini dapat digunakan untuk latihan menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS).

Untuk soal pilihan ganda dan essay juga digunakan sebagai panduan bahan belajar bagi siswa untuk penguatan mater yang diujikan nantinya.

Inilah rangkuman soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS untuk siswa kelas 5 SD tema 1 subtema 3 semester 1 (ganjil) dilansir dari berbagai sumber:

1. Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan pada tulang dinamakan ….

a. Skoliosis

b. Overdosis

c. Lordosis

d. Osteoporosis

2. Kifosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena ….

a. Kurang minum susu

b. Suka membaca sambil tidur

c. Sikap duduk yang sering membungkuk

d. Tidak pernah bangun pagi hari

3. Tulang merupakan organ gerak yang harus selalu kita jaga kesehatannya dengan baik, karena tulang juga merupakan organ tubuh yang berfungsi untuk ….

a. Melapisi seluruh tubuh

b. Menopang tubuh agar tetap tegak

c. Menyalurkan oksigen ke seluruh tubuh

d. Mengedarkan sari-sari makanan

4. Kelainan otot yang disebabkan oleh kegiatan atau aktifitas yang terus menerus secara berlebihan sehingga otot menjadi membesar dan lebih kuat dinamakan ….

a. Atrofi

b. Hipertrofi

c. Heterotrofi

d. Distrofi

5. Berikut ini yang bukan merupakan cara untuk menjaga kesehatan organ gerak adalah ….

a. Pola makan dan minum yang sehat

b. Sering mengangkat benda yang berat-berat

c. Membiasakan olahraga dengan teratur

d. Tidur dan duduk dalam posisi yang benar

