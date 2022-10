Tinju Dunia Kelas Berat Deontay Wilder vs Robert Helenius Tak Bisa Di Tonton Hari Sabtu di Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Laga Tinju Dunia kelas berat Deontay Wilder vs Robert Helenius dipastikan tak bisa disaksikan pada hari Sabtu 15 Oktober 2022 di Indonesia.

Diketahui, Tinju Dunia Deontay Wilder vs Robert Helenius diagendakan pada 15 Oktober 2022 di Barclays Center, Brooklyn, New York.

Indonesia dan New York Amerika Serikat mempunyai perbedaan waktu.

WIB Indonesia sendiri lebih cepat 11 jam daripad New York Amerika Serikat.

Dengan demikian, jika Tinju Dunia Deontay Wilder vs Robert Helenius dilaksanakan pada Sabtu malam, maka WIB Indonesia akan bisa disaksikan Minggu 16 Oktober 2022 pagi.

Dengan demikian, Tinju Dunia Deontay Wilder vs Robert Helenius akan bisa ditonton di Indonesia pada hari Minggu 16 Oktober 2022.

Adapun Tinju Dunia Deontay Wilder vs Robert Helenius akan disiarkan di Show Time Boxing, dan Fox Sports.

Sebelum laga utama itu, sejumlah laga Tinju Dunia akan tersaji.

Diantaranya petinju Kuba yang tak terkalahkan, Frank Sanchez, akan melawan petinju Puerto Rico Carlos Negron dalam duel kelas berat 10 ronde.

Selanjutnya penantang kelas bantam teratas Gary Antonio Russell dan Emmanuel Rodriguez bertemu dalam pertandingan ulang 12 ronde.

Kemudian, mantan Juara IBF Super Middleweight Caleb Plant menghadapi dua kali Juara WBC Super Middleweight Anthony Dirrell dalam pertarungan 12 ronde yang sangat dinanti antara rival seberat 168 pon.

Flayer Deontay Wilder vs Robert Helenius (Instagram @premierboxing)

Jadwal Tinju Dunia Deontay Wilder vs Robert Helenius

Acara Utama:

* Deontay Wilder vs Robert Helenius

Under Card:

* Caleb Plant vs Anthony Dirrell

* Gary Antonio Russell vs Emmanuel Rodriguez

* Frank Sanchez vs Carlos Negron

* Michel Rivera vs Jerry Perez

* Vito Mielnicki Jr vs Limberth Ponce

* Gurgen Hovhannisyan vs Michael Polite Coffie

* Travon Marshall vs Angel Ruiz Astorga

* Geovany Bruzon vs James Evans

* Michael Angeletti vs Jeremy Adorno

* Keesshawn Williams vs Kelvin King

* Miguel Roman vs Jose Negrete