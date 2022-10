Hasil Drawing Hylo Open Turnamen Super 300 di November: Apri/Siti dan 3 Unggulan Ganda Putra Absen

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hylo Open jadi turnamen super 300 yang dilaksanakan usai Denmark dan French Open dihelat.

Hylo Open merupakan turnamen badminton yang digelar di Jerman.

Saarlandhalle Saarbrucken menjadi venue turnamen badminton yang berhadiah 200 ribu dolar Amerika Serikat ini.

Sejumlah pebulutangkis unggulan Indonesia absen pada turnamen ini.

Sebut saja seperti unggulan disektor ganda putra yakni Marcus/Kevin, Hendra/Ahsan dan Fajar/Rian tak terdaftar sebagai pemain.

Begitu juga untuk sektor ganda putri, Apri/Siti yang jadi harapan Indonesia tak ada terdaftar.

Hal ini diketahui dari hasil drawing Hylo Open 2022 yang telah dirilis oleh BWF, Selasa 11 Oktober 2022.

Anthony Sinisuka Ginting bakal ditantang oleh tunggal putra asal Irlandia, Nhat Nguyen.

Turnamen Hylo Open 2022 nantinya bakal digelar mulai pada tanggal 1-6 November 2022 mendatang.

Di Hylo Open 2022 nanti Viktor Axelsen yang merupakan raja tunggal putra era sekarang diketahui absen.

Absennya Viktor Axelsen di Hylo Open 2022 nanti nampaknya harus dimanfaatkan oleh para penggawa Merah-Putih.

Hasil Drawing Hylo Open 2022

Tunggal Putra

- Anthony Sinisuka Ginting (Indonesia/5) vs Nhat Nguyen (Irlandia)

- Shesar Hiren Rhustavito (Indonesia) vs Prannoy H. S. (India)

- Chico Aura Dwi Wardoyo (Indonesia) vs Brian Yang (Kanada)

- Jonatan Christie (Indonesia) vs Sameer Verma (India).

