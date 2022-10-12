MotoGP

Klasemen Moto2 Jelang MotoGP Australia 2022 Sirkuit Phillip Island, Augusto Fernandez Memimpin

Klasemen Moto2 menjelang MotoGP Australia 2022 di Sirkuit Phillip Island menempatkan Augusto Fernandez diperingkat pertama.

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
zoom-inlihat foto Klasemen Moto2 Jelang MotoGP Australia 2022 Sirkuit Phillip Island, Augusto Fernandez Memimpin
Augusto Fernandez
Pembalap Red Bull KTM Ajo Augusto Fernandez memimpin Klasenem Moto2 menjelang balapan MotoGP Australia berlangsung di Sirkuit Phillip Island Jumat 14 Oktober 2022 hingga Minggu 16 Oktober 2022. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Klasemen Moto2 menjelang MotoGP Australia 2022 di Sirkuit Phillip Island menempatkan Augusto Fernandez diperingkat pertama.

Pembalap Red Bull KTM Ajo ini mengoleksi 238.5 poin.

Berada pada posisi kedua ada Ai Ogura dengan 237 poin.

Kemudian pada posisi ketiga di tempati Aron Canet.

Pembalap Flexbox HP40 ini mengoleksi 185 poin.

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Lalu posisi empat Klasemen Moto2 ada Celestino Vietti.

Pembalap Mooney VR46 Racing Team ini mengoleksi 165 poin.

Tony Arbolino berada pada posisi lima Klasemen Moto2.

Pembalap Elf Marc VDS Racing Team ini mengoleksi 150.5 poin.

Selanjutnya posisi enam di tempati Pedro Acosta.

Pembalap Red Bull KTM Ajo ini mengoleksi 132 poin.

Lalu pada posisi ketujuh ada Joe Roberts.

Pembalap Italtrans Racing Team ini mengoleksi 130 poin.

Jake Dixon berada pada posisi delapan Klasemen Moto2.

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