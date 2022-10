Promo Makanan Terbaru 11 Oktober 2022, Pizza Hut Hokben McD KFC Dunkin Donuts Chatime BreadTalk A&W

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan beragam promo makanan hingga minuman yang bisa didapatkan hari ini Selasa 11 Oktober 2022.

Terdapat banyak pilihan promo makanan dan promo minuman mulai dari promo makanan Pizza Hut, promo makanan KFC, promo makanan Dunkin Donuts, promo makanan Hokben, promo makanan JCO, dan promo makanan A&W, promo makanan Chatime, promo makanan BreadTalk, promo makanan McDonalds dan masih banyak promo makanan lainnya.

Menu nikmat dengan harga hemat bisa dinikmati bersama orang-orang terdekat.

Yuk segera dapatkan selengkapnya rangkuman promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati hari ini Selasa 11 Oktober 2022:

• Promo Makanan KFC 11 Oktober 2022, Nikmati Menu Combo Free Fire & KFC Super Besar Mulai 20 Ribuan

Hokben

Hasi Selasa, Saatnya Beli 2 Dapat 3!!!

Khusus buat kamu, Free Shrimp Roll alacarte untuk pembelian Paket B + D lho.

Cocok banget nih makan bareng teman kantor, keluarga dirumah atau pasangan kamu.

Mau dine in, take away, drive thru atau via Online order, bisa banget.

Buruan hanya berlaku hari Selasa tanggal 11 & 18 Oktober ini ya.

• Promo Makanan JCO 11 Oktober 2022, Ada Iced Chocolate Iced Jcoccino Rp 59 Ribu & Chicken Fried Rice

A&W

Saat lagi ngidam burger A&W, kamu lebih suka order yang mana?

⠀

Mau yang simple tinggal pesen Cheese Burger, kalo yang ukurannya sedang ada Deluxe Burger, tapi kalo lagi laper banget! wajib pesan Mozza Burger ya.

• Promo Makanan di Alfamart Hari Ini 11 Oktober 2022, Beras & Minyak Goreng Murah Rp 29.500 - 35.900

Dunkin Donuts

Nikmati keuntungan Buy 1 Get 1 All Beverages untuk kamu pengguna kartu DD Card 2022 di hari Selasa ini yaa.

Promo berlaku untuk semua jenis minuman di seluruh DUNKIN’.