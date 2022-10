Tranding di Twitter! Sejarah dan Link Twibon Hari Kesehatan Mental Sedunia 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - WHO menetapkan 10 Oktober sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia.

Hal ini sebagai peringatan untuk meningkatkan pentingnya kesadaran tentang kesehatan mental.

Sejarah Hari Kesehatan Mental Sedunia Peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia setiap 10 Oktober diiniasi oleh Federasi Kesehatan Mental Dunia (WFMH) pada 1992.

Dikutip dari laman National Today, WFMH yang saat itu dipimpin oleh Wakil Sekretaris Jenderal Richard Hunter, menciptakan Hari Kesehatan Mental Sedunia.

Kala itu, tak ada tujuan lain kecuali mengedukasi masyarakat soal kesehatan mental secara keseluruhan.

Peringatan ini pun menjadi salah satu langkah untuk mengubah sejumlah penanganan buruk bagi orang dengan masalah kesehatan mental.

Sebab, ketidaktahuan tentang apa itu kesehatan mental menjadi penyebab adanya pengobatan yang keliru bagi pasien.

Peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia baru mengangkat tema khusus pada 1994, dengan tema pertama "Improving the Quality of Mental Health Services throughout the World" atau "Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Mental di Seluruh Dunia".

Kampanye Hari Kesehatan Mental Sedunia 1994 mendapatkan umpan balik dari 27 negara, dengan kampanye nasional secara masif di Australia dan Inggris.

Adapun WHO, sejak 2013 telah menyelenggarakan kampanye global untuk memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia.