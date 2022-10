Patricia Cindy Blaise Pilih Jadi MUA dan Ingin Miliki Studio Kecantikan

Patricia Cindy Blaise memilih menekuni profesi Make Up Artist (Dok Cindy)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menempuh pendidikan perguruan tinggi, Patricia Cindy Blaise memilih menekuni profesi make up artist ( MUA ).

Lantaran memiliki kemampuan akuntansi dari sekolah menengah atas, Cindy sempat bekerja dari lulus SMK hingga lulus kuliah. Keinginannya sejak dulu kata Cindy, hanya ingin bekerja dan tidak meneruskan kuliah.

Kini ia memantapkan diri untuk mengabdikan diri kepada profesi yang membawanya kepada kepuasan.

"Cita-cita saya akan tetap bekerja sebagai make up artist dan kelak punya studio kecantikan. Harapan kedepannya tetap jadi pekerja Seni yang rendah hati dan mau belajar terus," ujarnya Sabtu, 8 Oktober 2022.

Baca juga: Mulai Karir Jadi MUA dari Make Up Kegiatan Tari di Gereja, Patricia Cindy Blaise : Hobi yang Dibayar

Berbagai daerah pun sudah ia datangi untuk hobi yang dibayar mahal ini, seperti daerah Singkawang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Ketapang, Putusibau, Bengkayang, Rasau Jaya, Toho dan Menjalin.

Sejumlah toko dan public figur seperti artis dan pejabat pun pernah ia dandani. Diantaranya customer yang pernah memakai jasanya diantaranya Puteri Indonesia Kalbar hingga Miss International Indonesia hingga istri pejabat.

"Selama ini enjoy, sukanya karena emang pekerjaan ini adalah hobby yang dibayar. Tantangan dan pelajarannya adalah menghadapi berbagai macam karakter client. Saya harus belajar dalam bersosialisasinya dan belajar dalam memahami karakter wajah dan kulit," ujarnya.

Cindy pun mengaku tak sedikit pelanggannya menjadi teman. Ia pun selalu berusaha dan terus berusaha untuk memberikan karya yang terbaik.

"Tanggung jawab dalam kerjaan, komunikasi yang baik ke client. Make up itu selera, akan kembali ke client itu sendiri. Makanya dari situ sebagai MUA juga harus peka dengan tren make up terkini yang diminati client. Dan pasti tetap dengan ciri khas make up masing-masing," ujarnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News