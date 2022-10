SOAL UTS Bahasa Inggris Kelas V SD/MI 2022 Lengkap Kunci Jawaban Soal PAS Bahasa Inggris Kelas 5 SD

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal dan jawaban pilihan ganda bahan Ujian Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester 9PTS) pelajara Bahasa Inggris kelas 5 SD 2022.

Soal dan kunci jawaban ini sebagai bahan untuk belajar dan mengasah kemampuan adik-adik dalam belajar.

Semakin banyak latihan soal maka semakin banyak pengetahuan yang didapatkan.

Belajar dan langsung latihan soal dinilai efektif untuk mengasah kemampuan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian.

Adik-adik juga bisa mencari referensi lainnya untuk belajar.

Soal dan Jawaban Bahasa Inggris Kelas V SD/MI 2022:

1. Mr. Andi designs a house. He is a/an ….

A. army

B. lawyer

C. librarian

D. architect

Jawaban: D

2. Mr. Satrio flies a plane. He is a ….

A. librarian

B. drive

C. pilot

D. policeman

Jawaban: C