Promo Makanan Hari Ini 5 Oktober 2022, Pizza Hut KFC JCO Dunkin Donuts McD BreadTalk Hokben A&W

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jangan lewatkan beraneka promo makanan hingga minuman siap menemanimu beraktifitas hari ini Rabu 5 Oktober 2022.

Adapun diantara beragam pilihan promo makanan dan promo minuman mulai dari promo makanan Pizza Hut, promo makanan Chatime, promo makanan KFC, promo makanan Dunkin Donuts, promo makanan Hokben, promo makanan JCO, dan promo makanan A&W, promo makanan BreadTalk, promo makanan McDonalds dan masih banyak promo makanan lainnya.

Simak beragam varian menu nikmat dan harga hemat yang sayang untuk dilewatkan.

Inilah rangkuman promo makanan dan minuman yang bisa kamu nikmati akhir pekan ini Rabu 5 Oktober 2022:

• Promo Makanan KFC Terbaru 5 Oktober 2022, Kejutan 2 Pilihan Menu Serba Keju Mini Mozza Rp 10 Ribu

promo makanan JCO

Cuaca boleh mendung tapi mood kamu jangan sampai mendung juga! Booster dengan promo 2 Box JPOPS + 1 Jcool To Go hanya 147 k saja

Beli sekarang lewat aplikasi JCO terus dapatkan point di setiap transaksinya. Point yang terkumpul bisa kamu gunakan untuk transaksi selanjutnya.

Pastiin kamu dapat promonya yaa karena hanya berlaku hingga 9 Oktober 2022. Let's grab a bite before it's gone!

• Promo Makanan JCO Hari Ini 5 Oktober 2022, Ada 2 Box JPops 1 JCool To Go 147 Ribu & JPops DIY Kit

promo makanan Hokben

Sudah makan beef belom hari ini Friends?