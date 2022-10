Promo Makanan Promo JCO 3 Oktober 2022, Nikmati 2 Box JPops + 1 JCool To Go Hanya Rp 147 Ribu

Promo Makanan Promo JCO - Nikmati 2 Box JPops + 1 JCool To Go Hanya Rp 147 Ribu dan masih banyak promo lainnya hari ini Senin 3 Oktober 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk nikmati segera berbagai promo makanan dan minuman pada promo JCO yang tersedia hari ini Senin 3 Oktober 2022.

Saat ini ada promo weekly promotion 2 box JPops + 1 JCool To Go hanya Rp 147 Ribu.

Masih ada promo Jcroffle, promo JCronut, JCO Dynamic Duos series, 1 Box Donuts, Duetto donut, Duology donut, Milo Oreo Frappe, dan Hot Milo Oreo, promo JCO Donat croissant, promo JCO Burger, promo JCO Original Glazed JCroffle, promo JCO Golden Nautical Tumbler, promo JCO JCOOL Twist, Promo JCO Brew Box, promo JCO Dynamic Duos, promo JCO Iced Peach Smurf dan masih banyak diskon lainnya.

Simak selengkapnya deretan promo JCO hari ini Senin 3 Oktober 2022 yang dirangkum tribunpontianak.co.id:

• Promo Makanan 1 Oktober 2022, Ada KFC JCO Pizza Hut McD Hokben Chatime BreadTalk Dunkin Donuts A&W

promo JCO Weekly Promotion

Segerin hari Senin kamu dengan promo 2 BOX JPOPS + 1 JCOOL TO GO hanya 147k saja!

Best deals to boost your energy.

Promo ini bisa kamu dapatkan langsung dengan pemesanan melalui aplikasi JCO atau www.jcodelivery.com.

Jangan lupa untuk save and share juga promo ini ke teman atau keluarga kamu ya!

Nikmatin bareng-bareng JPOPS dan JCOOLnya.