Jam Tayang Cheer Up 2022 di VIU Rilis Perdana Hari Ini Dibintangi Han Ji Hyun yang Lagi Naik Daun

Drakor Cheer Up bakal tayang hari ini 3 Oktober 2022 di VIU setiap senin-selasa. Dibintangi Han Ji Hyun dan Bae In Hyuk

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Drama Korea (drakor) Cheer Up bakal mengisi line up drakor bulan Oktober 2022 yang tayang perdana hari ini Senin 3 Oktober 2022.

Drakor Cheer Up tayang setiap hari Senin dan Selasa pukul 20.00 WIB (jika tak ada perubahan jadwal) setiap pekannya digadang sebanyak 12 episode.

Drakor baru ini dibintangi oleh aktris cantik Han Ji Hyun yang tengah naik daun.

Dalam drakor Cheer Up, Han Ji Hyun dipasangkan menjadi pemeran utama dengan aktor Bae In Hyuk.

Sebelumnya, Bae In Hyuk baru saja menyelesaikan proyek Why Her? dan sukses mencuri perhatian dengan perannya di My Roommate is A Gumiho.

• Jam Tayang Drakor Bad Prosecutor Tayang Perdana 5 Oktober 2022 di VIU Dibintangi D.O EXO

Drakor Cheer Up akan berpusat pada regu sorak universitas yang pernah terkemuka.

Drakor ini menampilkan suka cita kisah cheerleaders di masa muda yang ditulis secara mengesankan oleh Cha Hae Yon, penulis dari V.I.P.

Penasaran dengan kisah Cheer Up? simak sinopsis dan jajaran para pemainnya berikut ini:

Drama Cheer Up mengisahkan Do Hae-Yi (diperankan oleh Han Ji-Hyun) adalah seorang mahasiswa di Universitas Yeonhee.

Ia adalah orang yang cerdas dan rajin.