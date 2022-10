Jadwal Liga Champions, Liga Eropa dan Liga Konferensi Pekan Ketiga Live di SCTV dan TV Online

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga Champions, Liga Eropa dan Liga Konferensi pekan ketiga tersaji dalam artikel ini.

Diketahui, turnamen UEFA Liga Champions, Liga Eropa dan Liga Konferensi akan kembali bergulir mulai Selasa 4 Oktober 2022 setelah jadwal padat jeda Internasional dan Liga Domestik.

Untuk diajang Liga Champions, sejumlah big match tersaji.

Diantaranya adalah Inter Milan vs Barcelona, Chelsea vs AC Milan hingga PSG vs Benfica.

Sedangkan diajang Liga Eropa, Manchester United akan bertandang ke Siprus negara dari Omonia klub yang akan dihadapi tim asuhan Erik Ten Hag.

Menghadapi Omonia ini nampaknya bisa jadi momentum penghapus lara usai kekalahan telak 6-3 oleh Manchester City diajang Liga Inggris.

• Daftar Pencetak Gol Terbanyak Liga Champions, Liga Eropa dan Liga Konferensi Sementara

Sementara itu untuk di Liga Konfederasi, West Ham akan bertandang ke Anderlecht klub yang pernah dibela Romelu Lukaku.

Adapun turnamen UEFA Liga Champions, Liga Eropa dan Liga Konferensi dapat disaksikan melalui TV Online Vidio.com dan SCTV.

Jadwal pekan ketiga Liga Champions 2022/2023

Selasa 4 Oktober 2022, pukul 23.45 WIB

* Bayern Munich vs Viktoria Plzen

* Marseille vs Sporting