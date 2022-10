Baca Novel di Fizzo Novel Dapat Cuan dan Bisa Dicairkan Setiap Hari ke Dana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar baik bagi pecinta Novel atau orang yang hobi membaca Novel. Jika biasanya membaca Novel harus mengeluarkan uang untuk membeli novel, namun di era digitalisasi saat ini pecinta Novel atau novelis tak lagi harus mengeluarkan biaya.

Bahkan, dengan membaca Novel digital dibayar atau mendapat saldo dana. Cara menghasilkan uang dengan membaca novel adalah dengan menggunakan aplikasi penghasil uang Fizzo Novel.

Aplikasi ini merupakan satu aplikasi penghasil uang terbaru 2022. Aplikasi Fizzo Novel, aplikasi penghasil uang ini terbukti bisa menghasilkan dengan hanya membaca novel saja.

Aplikasi Fizzo Novel Penghasil Uang merupakan aplikasi reading app dimana Anda bisa menemukan banyak pengalaman seru untuk membaca Novel dan buku yang bagus dan dibayar.

Bahkan, dari aplikasi Fizzo Novel penghasil uang ini bisa Anda temukan dengan berbagai macam genre.

Dalam Fizzo Novel terdapat banyak sekali Novel yang bergenre baik itu yang romantis, Komedi, Horror, Komik dan lainnya.

Jika Anda ingin mendapatkan uang dari aplikasi Fizzo Novel penghasil uang ini mari kita simak beberapa informasinya.

Registrasi Fizzo Novel

Pengguna terlebih dahulu melakukan registrasi untuk menghasilkan uang dari aplikasi ini.

- Pertama download dan pasang aplikasi Fizzo Novel di perangkat yang kamu gunakan.

- Buka aplikasi tersebut kemudian tentukan umur kamu saat ini dan klik lanjutkan. Klik tab profil untuk mulai “Masuk atau Daftar”.

- Pilih metode pendaftaran akun yang akan kamu lakukan kemudian masukkan kode referal A28827371 atau A34261571.

- Mendaftar bisa daftar dengan menggunakan akun email, Google, Facebook atau Twitter.