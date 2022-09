Promo Makanan KFC Hari Ini 29 September 2022, Ada promo TBT Bucket 9 Ayam Goreng hanya Rp 120 Ribu

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cek berbagai promo makanan di promo KFC untuk hari ini Kamis 29 September 2022.

Apalagi KFC selalu memiliki promo terbaru diantaranya promo TBT ( The Best Thursday ) yang hanya hadir setiap hari Kamis dengan bucket 9 ayam goreng dengan harga hanya Rp 120 ribu.

Ada juga promo gratis trade up burger patty, setiap beli menu apapun seharga Rp50.000 (sebelum pajak), KFC Lovers bakal dapet gantungan kunci gratis.

Kemudian ada promo KFC value serbu dengan promo KFC menu 5 potong ayam, 3 nasi, 3 Mocha Float Rp 120 Ribu yang tersedia Senin - Rabu, promo gratis ayam goreng 1 pcs, promo KFC Komplit Chicken 1 dan 2, promo KFC Beli Super Breakfast Combo diskon 50 persen khusus menu paket Super Besar 1, promo KFC combo free fire dengan 2 pilihan menu, promo KFC Rosemary Grilled Chicken Rp 19 Ribuan, KFC minuman Pink Coconut dan Es Kopi Susu, promo KFC Champion Combo Mulai Rp 45 Ribuan dan masih banyak lagi lainnya.

Simak selengkapnya promo makanan dan promo minuman pada promo KFC yang bisa kamu nikmati dilansir dari akun instagram @kfcindonesia:

• Promo Makanan pada Promo JCO 29 September 2022, Donuts 1/2 Lusin Rp 48 Ribu & Beli 1 Gratis 1 Kopi

promo KFC TBT

TBT ayam goreng adalah SeleraOriginal kamu?

Buruan lari ke KFC supaya Kamis kamu jadi TheBestThursday.

• Promo Makanan Hari Ini 28 September 2022, KFC Pizza Hut Dunkin Donuts Hokben McD JCO BreadTalk A&W

promo KFC Burger Patty

⁠Setiap beli menu apapun seharga Rp50.000 (sebelum pajak), KFC Lovers bakal dapet gantungan kunci gratis. Nah pas berikutnya beli O.R Burger Combo, jangan lupa tunjukin gantungan kuncinya ke staff kami. Gantungan kuncinya bisa dipakai untuk TRADE UP satu O.R Burger Single Patty jadi Double Patty TANPA TAMBAHAN HARGA!

⁠

Promonya berlaku sampai 31 Desember 2022. Berlaku kelipatan ya!⁠

⁠

Syarat dan ketentuan:⁠

- Setiap pemesanan menu apapun di KFC seharga Rp 50.000 (sebelum pajak), kamu akan mendapatkan 1 keychain KFC⁠

- Tunjukkan keychain KFC saat memesan O.R. Burger Combo Single, maka gratis trade up menjadi O.R. Burger Combo Double⁠

- Promo berlaku pada 26 September-31 Desember 2022 dan berlaku nasional⁠

- Hanya berlaku untuk dine-in dan Take Away⁠

- Tidak berlaku di ojek online, aplikasi KFCKU, Home Delivery, Drive-thru, gerai KFC Bandara Soetta dan KFC Catering⁠

- Harga sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap wilayah⁠

- Promo berlaku kelipatan⁠

• Promo Makanan KFC Hari Ini 28 September 2022, Value Serbu 11 Menu 120 Ribu & Diskon 50 Super Besar