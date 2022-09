Jam Tayang If You Wish Upon Me Episode 16 Final di VIU, Cek Spoiler Ternyata Bad Ending

Berikut preview spoiler drakor If You Wish Upon Me episode 16 final di VIU hari ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak bocoran dan jam tayang drama Korea (drakor) If You Wish Upon Me episode 16 final hari ini.

Drakor If You Wish Upon Me hari ini resmi tamat di episode 16 terakhir.

Episode 16 If You Wish Upon Me tayang hari ini, Kamis 29 September 2022 pukul 20.00 WIB di VIU.

Penonton terpaksa pamit dengan duet manis Ji Chang Wook dan Sooyoung SNSD ini.

Sebelum nonton drama Korea If You Wish Upon Me episode 16, simak sinopsis selengkapnya di bawah ini.

Dalam If You Wish Upon Me episode 16, Gyeo Rye diserang habis-habisan oleh geng ayahnya.

Tepat ketika salah satu gangster ingin memberi pukulan akhir ke Gyeo Rye, ayahnya mendekat untuk menghentikannya.

Namun secara tidak terduga, Gyeo Rye memutuskan untuk berpisah dengan Tae Shik dan Yeon Joo.

Meskipun Yeon Joo meminta agar Gyeo Rye tidak menyerah seperti ini, Gyeo Rye menolak.

Sementara itu, Tae Shik terlihat bersenang-senang dengan para rekannya.