Jadwal Tinju Dunia Cucu Muhammad Ali Nico Ali Walsh vs Billy Wagner! Ancaman Nyata di Kelas Menengah

Cucu Muhammad Ali, Nico Ali Walsh kembali naik ring Tinju Dunia menghadapi Billy Wagner dalam pertarungan enam ronde, di New York City, Minggu 30 Oktober 2022 pagi WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Cucu Muhammad Ali, Nico Ali Walsh kembali naik ring Tinju Dunia, di New York City.

Berstatus sebagai bintang baru di kelas menengah Tinju Dunia, Nico Ali Walsh dijadwalkan menghadapi Billy Wagner dalam pertarungan enam ronde.

Duel keduanya didapuk menjadi partai tambahan menuju partai utama Vasiliy Lomachenko vs Jamaine Ortiz, di Madison Square Garden, Minggu 30 Oktober 2022 pagi WIB.

Nico Ali Walsh vs Billy Wagner bergabung dengan undercard dari acara utama kelas ringan antara mantan raja pound for pound Vasiliy Lomachenko dan Jamaine "The Technician" Ortiz yang tak terkalahkan.

• Tinju Dunia Daud Yordan vs Zoravor Petrosian Batal Digelar! Promotor Ungkap Penyebab

Di kelas bulu, peraih dua kali medali emas Olimpiade Kuba, Robeisy Ramirez melawan mantan juara dunia Jessie Magdaleno.

“Saya senang bisa kembali beraksi dengan kartu penting lainnya. Lomachenko adalah salah satu yang terhebat di zamannya,” kata Nico Ali Walsh.

“Tahun pertama saya sebagai seorang profesional telah menjadi pengalaman belajar yang luar biasa, dan saya memiliki tim yang hebat untuk membantu saya mencapai level berikutnya.”

“Saya menghormati Billy Wagner dan bersiap untuk menampilkan semua yang telah saya pelajari di gym dari pelatih luar biasa saya, Kay Koroma.” kata Nico Ali Walsh.

Ali Walsh (6-0, 5 KO) melakukan debut profesionalnya pada Agustus 2021 dengan menang KO ronde pertama dan mendominasi peringkat berbayar.

• Tyson Fury Tolak Tinju Dunia Hadapi Pemilik Rasio KO Mengerikan dan Belum Terkalahkan Asal Inggris

Desember 2021 lalu, dia melakukan debutnya di Madison Square Garden dan mengalahkan Reyes Sanchez dengan keputusan mayoritas.