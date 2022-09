SOAL PTS Bahasa Inggris Kelas 9 SMP Semester 1 dan Kunci Jawaban Latihan UTS Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak pilihan soal PTS Bahasa Inggris atau soal UTS Bahasa Inggris Kelas 9 SMP tahun 2022.

Adapun soal UTS / PTS Bahasa Inggris yang dilengkapi dengan kunci jawaban ini dapat digunakan untuk latihan menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS).

Untuk soal Bahasa Inggris pilihan ganda dan essay ini juga digunakan sebagai panduan bahan belajar bagi siswa untuk penguatan materi yang diujikan nantinya.

Inilah rangkuman soal dan jawaban latihan UTS dan PTS pelajaran Bahasa Inggris untuk siswa kelas 9 SMP semester 1 (ganjil) dilansir dari berbagai sumber :

• SOAL Bahasa Inggris Kelas 1 SD UTS Semester 1 dan Kunci Jawaban PTS Pilihan Ganda Essay

1. The following sentence is expression of hope…

A. I like a nice house

B. I need a nice house

C. I would like to have a nice house

D. I wish I had a nice house

2. Roni : I won the swimming competition yesterday.