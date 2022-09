Jadwal Liga 2 Hari Ini Lengkap, Tonton PSMS Medan Vs Semen Padang hingga Persiba Vs Deltras Sidoarjo

OFFICIAL WEB LIGA INDONESIA BARU.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut update Jadwal Liga 2 hari ini .

Untuk lanjutan pertandingan Liga 2 Indonesia 2022 /2023 pekan ke 5 dan 6 .

Untuk edisi tanding hari ini Senin 26 September 2022.

Terdapat sejumlah pertandingan seru yang tersaji di gelaran Liga 2 Indonesia hari ini .

• Klasemen Liga 2 Indonesia 2022 Wilayah Timur Hari Ini Deltras FC Ancam Posisi Persipura

Satu di antaranya yakni duel Super Big Match antara PSMS Medan berhadapan dengan Semen Padang.

Kick Off PSMS Vs Semen Padang sendiri akan digelar atau kick off pukul 16.30 WIB.

Jangan lewatkan juga Livescore Liga 2 terbaru yang sedang berlangsung sekarang.

Antara Perserang Serang berhadapan dengan PSDS Deli Serdang.

• Klasemen Liga 2 Indonesia Wilayah Barat Hari Ini Semen Padang Potensi Pepet PSMS Medan

Petang nanti, ada juga duel Big Match antara Persiba Balikpapanan.

Berhadapan dengan klub legendaris , Deltras Sidoarjo .