Rekap Tinju Dunia Sebelum Shakur Stevenson vs Robson Conceicao di TV Online Sabtu 24 September 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Rekap hasil Tinju Dunia sebelum laga puncak Shakur Stevenson vs Robson Conceicao dapat diakses dalam berita ini.

Pada laga Tinju Dunia Shakur Stevenson vs Robson Conceicao sejumlah laga undercard tersaji.

Diantaranya adalah Antoine Cobb vs Jaylan Philipps, Floyd Diaz vs Juan Hernandez, Orlando Gonzalez vs Misael Lopez;

Jahi Tucker vs Jose Luis Sanchez, Pablo Valdez vs Noe Alejandro Lopez, Bruce Carrington vs Jose Argel, Henry Lebron vs Andy Vences hingga Keyshawn Davis vs Omar Tienda.

Pada laga perdana dimainkan antara Antoine Cobb vs Jaylan Philipps berakhir dengan imbang usai 4 ronde tuntas.

Sedangkan untuk Floyd Diaz vs Juan Hernandez juga berakhir hingga 6 ronde yang dijadwalkan usai.

Namun Floyd Diaz dinyatakan sebagai pemenang dengan skor 58-55, 58-55 dan 59-54.

Sementara itu, Jahi Tucker juga berhasil memperpanjang rekor tak terkalahkannya usai dinyatakan menang angka ketika menghadapi Jose Luis Sanchez.

Berikut Rekap Tinju Dunia Sebelum Shakur Stevenson vs Robson Conceicao

* Antoine Cobb vs Jaylan Philipps

Hasil : Imbang