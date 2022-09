Cara Cek Password Wifi Ketika Ingin di Share ke Teman

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Password wifi menjadi bagian paling penting untuk sebuah koneksi internet.

Ketika sedang menggunakan jaringan, terkadang lupa dengan passwordnya namun ada teman yang memintanya.

Tak perlu bingung lagi sekarang, sebab ada sejumlah cara untuk mendeteksi password wifi secara langsung.

Biasanya cara ini hanya bisa dilakukan oleh para admin yang memiliki jaringan hotspot.

Tapi kali ini bisa dilakukan untuk saling berbagai password wifi.

Perangkat yang bisa digunakan laptop atau ponsel yang sedang terkoneksi jaringan ingin dibagikan passwordnya.

• Cara Bobol Wifi Tanpa Aplikasi Tambahan Pakai Android dan PC

Berikut caranya dengan menggunakan Laptop dengan OS Windows dan HP dengan Android

* Windows

Cara melihat atau ek password yang sedang terkoneksi dengan PC dengan Windows sebagai berikut :

- Klik tombol "Start" kemudian pergi ke "Control Panel" lalu "Network and Internet" kemudian "Network and Sharing Center" untuk Windows 11 atau "Settings", lanjutkan "Network & Internet" lantas "Status" dan "Network and Sharing Center" pada Windows 10.