Peringati Hari Lantas Bhayangkara ke-67, Sat Lantas Polres Kapuas Hulu Gelar Syukuran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Dalam rangka memperingati hari Lantas ke-67 tahun 2022, Sat Lantas Polres Kapuas Hulu Polda Kalbar menggelar acara syukuran, yang dilaksanakan di Besment Polres Kapuas Hulu, Kamis 22 September 2022.

Hadir dalam acara syukuran tersebut, Kapolres Kapuas Hulu AKBP France Yohanes Siregar, S.I.K., yang diwakili oleh Wakapolres Kompol Adhitya Octorio Putra, S.I.K., Pejabat Utama serta personil Polres Kapuas Hulu dan pengurus Bhayangkari Cabang Kapuas Hulu.

Hadir juga tamu undangan Perwakilan dari Jasa Raharja Putussibau, Ahmad Rahmad, perwakilan dari Bank Mandiri, Bank BNI dan BRI cabang Putussibau.

Peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara pada tahun ini mengambil tema “Polantas Yang Presisi Pulih Dan Bangkit Bersama Menuju Indonesia Maju”.

Dalam sambutannya Wakapolres Kompol Adhitya Octorio Putra, S.I.K,. mengucapkan Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir mengikuti acara syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara Ke-67 Tahun 2022 di Polres Sanggau.

Selanjutnya, Wakapolres menyampaikan sepanjang 67 tahun sejarah pengabdian polisi lalu lintas telah banyak berperan dalam mewujudkan kamseltibcarlantas hingga ke berbagai pelosok Indonesia.

"Tugas polisi lalu lintas sangat mulia dan kedepan mempunyai tantangan sangat berat sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. ini juga merupakan implementasi grand strategiy Polri dan program prioritas kapolri (presisi) guna mewujudkan trust building dimana polisi lalu lintas sebagai etalase Polri," kata Kompol Adhitya Octorio Putra.

Kompol Adhitya Octorio Putra, S.I.K., menyampaikan sesuai dengan amanat undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan polisi lalu lintas mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan dan memelihara keamanan,

keselamatan dan kelancaran serta ketertiban berlalu lintas (Kamseltibcarlantas), meningkatkan menurunkan kecelakaan, membangun budaya tertib berlalu lintas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik serta keselamatan dan kualitas tingkat fatalitas korban lalu lintas.

Disampaikan oleh Wakapolres bahwa upaya-upaya yang dilakukan antara lain membangun it for road safety, big data dan one gate service, membangun traffic atitude record (tar) dan demeryt point system (DPS), pembangunan safety driving center(SDC), impelementasi e-tilang, membangun traffic accident research center (TARC), membangun road safety center (RSC), sistem eri untuk regident ranmor, safety and security center (SSC), intan (INTELLIGENT TRAFFICE ANALISIS SYSTEM), traffice accident research center (TARC), smart management yang diawaki cyber cops, literasi road safety, road safety choaching, intelegenci road safety management, algoritma Road Safety, melaksanakan implementasi program-program road safety, melaksanakan tujuh program prioritas road safety, mengembangkan road safety partnership action (rspa) dan mengembangkan Indonesia road safety award (irsa).

"Semua inovasi yang dilakukan polisi lalu lintas hanya semata untuk dapat dirasakan masyarakat sebagai pelayanan yang cepat, tepat,akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses sehingga dapat mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat," ucap Wakapolres.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Wakapolres Kompol Adhitya Octorio Putra, mengapresiasi polisi lalu lintas yang sudah bekerja secara profesional dan ikhlas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membantu dalam proses penanganan pandemi covid-19.

"Selamat ulang tahun kepada Polisi lalu lintas, Semoga di hari yang berbahagia ini akan semakin meningkatkan semangat untuk bekerja secara profesional dan ikhlas dalam memberikan pelayanan Kepolisian Bidang Lalu Lintas kepada masyarakat," tutur Kompol Adhitya Octorio Putra, S.I.K.

Kemudian acara syukuran dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Wakapolres yang diserahkan kepada anggota lantas termuda yaitu Bripda Gopa Mahendra, dan dilanjutkan dengan penyerahan potongan tumpeng kepada personel Sat lantas yang tertua yaitu Iptu Dony. (*)

