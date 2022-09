Promo Makanan KFC 21 September 2022, Beli Super Breakfast Combo Diskon 50 Persen Super Besar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yuk dapatkan beragam promo makanan di promo KFC untuk menemani aktifitasmu hari ini Rabu 21 September 2022.

Banyak diskon yang bisa menjadi pilihan mulai dari beragam promo KFC Rosemary Grilled Chicken Rp 19 Ribuan, promo KFC Komplit Chicken 1 dan 2, promo KFC Beli Super Breakfast Combo diskon 50 persen khusus menu paket Super Besar 1, promo KFC combo free fire dengan 2 pilihan menu, promo KFC minuman Pink Coconut dan Es Kopi Susu.

Kemudian ada promo KFC Champion Combo Mulai Rp 45 Ribuan, promo KFC Breakfast, hingga promo KFC Chaki Meal, promo KFC Loaded Fries Rp 34 Ribuan, promo KFC Classic Combo,promo KFC Burger Selera Original Saus Alabama, promo KFC Burger, promo KFC Goceng, promo KFC Coffee Rp 15 ribuan dan masih banyak lagi lainnya.

Cek selengkapnya promo makanan dan promo minuman pada promo KFC yang bisa kamu nikmati dilansir dari akun instagram @kfcindonesia:

Pernah ngerasa nggak sih sehari harus nentuin menu makan 3x itu capek banget? Pusingnya udah kayak cari jodoh.

Promo KFC Beli Super Breakfast Combo Diskon 50 persen Super Besar

Nah mimin ada solusi praktis yang bisa jadi ide makan kamu seharian besok nih! Pas kamu sarapan Super Breakfast Combo di KFC A.M, simpan struk pesanannya.

Soalnya struknya bisa kamu tukar dengan Super Besar 1 Hemat 50 persen buat kamu makan siang atau makan malam.

Kamu nggak perlu overthink menu makan yang worth it lagi deh. Sekali dayung 2 pulau terlampaui, sekali order 2 menu ter-claim.

Promo ini berlaku tanggal 16 September-16 Oktober 2022 untuk pemesanan dine in dan take away. Berlaku kelipatan ya!

