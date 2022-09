Harga Daging di Sambas Stabil, Kabid Perdagangan Sebut Ayam Broiler Naik 2 Ribu Rupiah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Harga daging sapi segar di Pasar Sambas, Kabupaten Sambas masih relatif normal. Menurut data update Dinas Perdagangan Kabupaten Sambas harga daging sapi stabil, Rabu 21 September 2022.

Kapala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UMKM Industri dan Perdagangan (Diskumindag) Kabupaten Sambas, Abdul Hadi menjelaskan harga daging sapi normal sedangkan ayam broiler mengalami kenaikan.

"Daging sapi masih normal Rp150 ribu per kilogram, sementara harga daging ayam broiler ada kenaikan sekitar Rp2 ribu dari minggu kemarin dari sebelumnya Rp43 ribu per kilogram menjadi Rp45 ribu per kilogram," ucapnya.

Dia mengatakan harga daging sapi segar normal. Sementara itu harga daging sapi beku tak menjadi item pemantauan yang disyaratkan oleh Kementerian Perdagangan.

• Stok Daging Sapi Segar Minim, 15 Sapi Limosin Dengan Dokumen Lengkap Tiba di Pontianak

"Sapi segar normal, insha Allah relatif stabil. Sementara daging sapi beku tidak termasuk item pemantauan kita yang disyaratkan oleh Kementerian Perdagangan," katanya.

Dia mengungkapkan justru ayam broiler mengalami kenaikan sejak pekan kemarin sebesar Rp2000. Harga jual ayam broiler naik dari harga sebelumnya Rp43 ribu menjadi Rp45 ribu.

"Kalau daging ayam broiler yang sudah dipotong dan bersih dijual Rp48 ribu di pasaran. Tapi kita yang diminta datanya ayam yang belum dibersihkan," tuturnya.

Lebih lanjut, terkait data kebutuhan dan stok daging sapi segar pihaknya menjelaskan bahwa teknis tersebut merupakan wewenang Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas.

"Untuk data kebutuhan dan stok dan ketersediaan daging sapi, data teknisnya ternak di dinas peternakan ya DPPKH," tuturnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News