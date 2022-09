Legenda Pemain Persija Ismed Sofyan Pisah Jalan Macan Kemayoran , Andritany Ardhiyasa bagi Kenangan

OFFICIAL WEB PERSIJA JAKARTA

Ismed Sofyan sang Legenda Pemain Persija terharu saat momen Guard of Honor dari The Jak Mania usai duel Persija Vs Madura United di Liga 1 BRI 2022/2023 , pekan lalu. Andritany Ardhiyasa bagikan kenangan dengan pemain bola kelahiran Aceh yang 21 tahun bersama Persija Jakarta itu .