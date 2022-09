Tinju Dunia Akhir September 2022: Bos Gervonta Davis Naik Ring! Shakur Stevenson Pertaruhkan 2 Sabuk

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah laga seru Tinju Dunia tersaji diakhir September 2022.

Diantaranya adalah bos dari Gervonta Davis yakni Floyd Mayweather yang akan menghadapi Mikuru Asakura pada Sabtu 24 September di Saitama Super Arena di Jepang.

Adapun Tinju Dunia eksebisi Floyd Mayweather vs Mikuru Asakura itu akan bisa disaksikan pada pukul 11.00 EDT atau 20.00 PDT.

Selanjutnya yang juga patut dinantikan adalah Tinju Dunia antara Shakur Stevenson vs Robson Conceicao.

Pada laga ini, Shakur Stevenson mempertaruhkan dua sabuk juaranya yakni WBC dan WBO.

Shakur Stevenson vs Robson Conceicao itu diagendakan akan berlangsung pada Jumat 23 September 2022 waktu Amerika Serikat.

Prudential Center, Newark, New Jersey dipilih jadi tempat laga sengit ini.

Tak kalah seru, pertarungan kelas berat tersaji antara Joe Joyce vs Joseph Parker.

Tinju Dunia yang dilangsungkan di AO Arena, Manchester ini dijadwalkan pada Sabtu 24 September waktu setempat.

Jumat 23 September 2022 (waktu setempat)

Newark, New Jersey (ESPN)

Shakur Stevenson ( C ) vs. Robson Conceicao ( No. 4 )

12 ronde – kelas ringan junior (untuk gelar Ring/WBC/WBO Stevenson)