Kenalan dengan YOASOBI, Duo Musik Paling Populer Jepang yang Bakal Tampil di Jakarta Desember 2022

Duo musik YOASOBI yang terdiri dari produser Ayase (kiri) dan penyanyi solo Ikura (kanan) dipastikan tampil di Head in the Cloud Jakarta pada 3 dan 4 Desember 2022 di Comunity Park PIK 2

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Grup band paling populer Jepang, YOASOBI resmi bakal tampil di konser Head In the Clouds Festival in Jakarta pada 3 dan 4 Desember 2022 mendatang di Community Park PIK 2.

Selain YOASOBI, deretan musisi populer kelas dunia seperti Niki, Rich Brian, Jji, Jackson Wang, BIBI, dan Stephanie Poetri juga mengisi jajaran line-up tersebut.

Kehadiran YOASOBI di Head In the Clouds Festival in Jakarta dinantikan banyak fans terutama pecinta J-pop di Tanah Air.

Lantas kenalan dulu yuk dengan YOASOBI berikut ini:

YOASOBI adalah duo musik yang dibentuk oleh Sony Music Entertainment Japan pada 2019.

Baca juga: Viral Sosok Shoji Morimoto, Pria Jepang yang Dibayar Mahal untuk Tidak Melakukan Apa-apa

Duo musik ini terdiri dari Ayase sekalu produser lagu dan Ikura, penyanyi solo yang punya suara merdu.

YOASOBI debut dengan lagu Yoru Ni Kakeru yang berhasil memuncaki Billboard Japan Hot 100 selama 1 bulan.

Lagu Yoru Ni Kakeru bahkan menjadi lagu pertama yang mendapat sertifikat berlian oleh Asosiasi Industri Rekaman Jepang (RIAJ).

Kedua anggota Yoasobi itu sebelumnya telah merintih karir musik sebelum membentuk duo.

Ayase yang merupakan mantan vokalis band rock Davici mulai menggunakan suara Vocaloid untuk memprodukis lagu.