Dua Mahasiswa IAIN Pontianak Ikuti Ajang Internasional BUAF ke-6

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mahasiswa Managemen Dakwah IAIN Pontianak Surya Arianingsih dan Silviona Septi Ayu ikut serta dalam ajang internasional event Borneo undergraduate academic forum (Buaf) ke-6 di UIN Antasari Banjarmasin 6-8 September 2022.

Borneo undergraduate academic forum (Buaf) Adalah kegiatan akademis yang dilakukan ditanah Borneo dan juga merupakan forum ilmiah tingkat sarjana dan calon sarjana, yang terbentuk tahun 2016.

Tahun sebelumnya IAIN Pontianak menjadi tuan rumah di kegiatan Buaf yang ke-5 ditahun 2021, pada tahun ini buat yang ke-6 dilakukan di UIN Antasari Banjarmasin.

Raziki Waldan selaku Kaprodi Managemen Dakwah memberikan support penuh sekaligus menjadi pembimbing dari 2 mahasiswa MD yang lulus seleksi Buaf ini yaitu Surya Arianingsih semester 7 dan juga Silviona Septi Ayu semester 3.

"Langkah pertama seseorang menuju kesuksesan nya adalah berani mencoba,mau belajar dan siap konsisten. Saya bangga dari 102 pendaftar dan 79 yang lulus kalian bisa terdiri dari keduanya," ujarnya.

Mahasiswa MD yang ikut dalam kegiatan ini menulis artikel di panel yang berbeda. Surya Arianingsih berada di panel Ritual and Local Tradition and resillience II. Sedangkan Silviona Septi Ayu berada di panel Halal bussines and economy changes.

Surya Arianingsih berhasil meraih best paper juara 1 dipanelnya dan best group persentasion dipanelnya. Ia berharap di event Buaf yang ke-7 nanti di IAIN Palangkaraya Kalimantan Tengah banyak mahasiswa Manajemen Dakwah dapat mengikuti ajang internasional ini.

"Congratulations dan selamat kepada Surya Arianingsih diharapkan setelah ini dapat fokus didalam penulis dan bisa menjadi akademisi yang membanggakan nama prodi. Untuk yang belum rezekinya tetap semangat dan yang paling penting pengalaman semoga tahun depan bisa hadir kembali mahasiswa MD yang ikut di buaf ke -7 dan menjadi juara agar bisa membantu akreditasi prodi," ujar Raziki. (*)

