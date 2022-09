Kick Off Indonesia Vs Hongkong Hasil Timnas Hari Ini AFC Cup Qualifier U20, Aksi Skuad Shin Tae-yong

Pelatih Timnas U-20 Indonesia, Coach Shin Tae-yong memantau Cahya Supriadi dkk berlatih jelang Kick Off Indonesia Vs Hongkong di ajang AFC Cup Qualifier U20 Jumat 16 September 2022 hari ini.Yuk cek link nonton Hasil Timnas Hari Ini selengkapnya di artikel ini.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Baru saja dimulai Kick Off Indonesia Vs Hongkong !

Dalam laga lanjutan Babak Kualifikasi Piala Asia U-20 2022.

Alias AFC Cup Qualifier U-20 2022 .

Digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jumat 16 September 2022 , Kick Off Indonesia Vs Hongkong ini mulai dimainkan dengan sepak mula pada pukul 20.00 WIB .

Sobat Tribun Pontianak bisa menonton pertandingan penentu Hasil Timnas Hari Ini tersbeut dengan mengakses link live streaming yang kami sematkan di akhir artikel ini.

Pertandingan ini sendiri merupakan laga ke dua skuad asuhan Shin Tae-yong di ajang AFC Cup Qualifier 2022 di kelompok umur Under 20 ini .

Sebelumnya, Cahya Supriadi dkk berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 4-0 di pertandingan pertama grup F Kualifikasi Piala Asia U-20 2022 ini .

Akankan Hasil Timnas Hari Ini kembali berbuah manis bagi anak asuh Shin Tae-yong dalam Kick Off Indonesia Vs Hongkong kali in?

# Klasemen Grup F Jelang Kick Off Indonesia Vs Hongkong