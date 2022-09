Sosok Tyroe Muhafidin, Pemuda Blasteran Asal Brebes yang Jadi Pemeran Utama di The Rings of Power

Paras Tyroe Muhafidin, pemuda blasteran Indonesia-Australia saat berperan sebagai Theo di serial The Rings of Power di Amazon Prime sebagai tokoh utama

Sosok Tyroe Muhafidin mendadak jadi sorotan karena perannya sebagai Theo, anak dari Bronwyn yang memiliki kekuatan menyembuhkan luka di serial The Rings of Power bagian dari Lord of the Rings.

Pasalnya, banyak yang belum tahu bahwa Tyroe Muhafidin adalah aktor blasteran Indonesia-Australia.

Akting Tyroe Muhafidin sebagai Theo-pun mengundang rasa penasaran penonton Tanah Air.

Apalagi, diketahui baru-baru ini Tyroe Muhafidin merupakan pemuda kelahiran asli Brebes, Jawa Tengah.

Siapakah sosok Tyroe Muhafidin ini?

Tak banyak informasi tentang Tyroe Muhafidin.

Tyroe Muhafidin merupakan aktor blasteran dari ayah asal Brebes dan ibu berdarah Australia.

Muhafidin telah muncul dalam berbagai film pendek dan serial televisi.

Namun ia baru mendapat peran utamanya di serial The Rings of Power yang tayang di Amazon Prime.

Tyroe Muhafidin lahir pada 2006 di Australia.