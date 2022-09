Resmi! Jadwal Baru Liga Eropa Arsenal vs PSV Eindhoven

Manajer Arsenal asal Spanyol Mikel Arteta (kiri) berbicara dengan gelandang Inggris Arsenal Emile Smith Rowe (kanan) sebelum memasukkannya sebagai pemain pengganti selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Arsenal dan Leeds United di Stadion Emirates di London pada 8 Mei 2022. Cek jadwal terbaru Arsenal vs PSV

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Liga Eropa Arsenal vs PSV Eindhoven yang sejatinya berlangsung pada Jumat 16 September 2022 pukul 02.00 WIB ditunda.

Penundaan laga Arsenal vs PSV Eindhoven itu diumumkan langsung oleh akun media sosial Arsenal.

Satu diantaranya adalah akun Instagram @arsenal.

Adapun alasan penundaan itu adalah mengikuti hubungan antara UEFA, Polisi Metropolitan setelah meninggalnya Yang Mulia Ratu Elizabeth II.

Namun demikian, UEFA pun telah mengumumkan jadwal baru untuk laga Arsenal vs PSV ini.

Adapun jadwal Arsenal vs PSV Eindhoven yang baru adalah Kamis 20 Oktober pukul 19:00 CEST (18:00 waktu setempat).

Penjadwalan ulang pertandingan ini dimungkinkan setelah keputusan Liga Inggris untuk menunda pertandingan domestik antara Arsenal dan Manchester City yang semula akan dimainkan pada 19 Oktober.

Dalam keterangan resminya, UEFA mengucapkan terima kasih kepada Liga Premier dan klub-klub yang bersangkutan atas fleksibilitas dan kerja sama mereka dalam penjadwalan ulang pertandingan Liga Eropa UEFA yang telah ditunda karena ketidakmungkinan bagi pasukan polisi setempat untuk menjamin pementasan yang aman.

Untuk diketahui pula, sejumlah laga seru Liga Eropa tetap tersaji pada Kamis 15 September 2022 dan Jumat 16 September 2022.

Diantaranya adalah Sheriff Tiraspol vs Manchester United hingga AS Roma vs HJK yang akan ditayangkan live di SCTV.