Renungan Katolik Rabu 14 September 2022 Pesta Salib Suci Lengkap Bacaan Injil dan Mazmur

Eric Thayer-Pool/Getty Images/AFP

Orang-orang berkumpul dan menunggu Paus Fransiskus tiba di Our Lady Queen of Angels School pada 25 September 2015 di lingkungan East Harlem di New York City. Bacaan 1 diambil dari Bilangan 21:4-9, bacaan 2 diambil dari Filipi 2:6-11. dan bacaan injil diambil dari Yohanes 3:13-17.