Biodata Yeonjun, Anggota Pertama TXT Sekaligus Rapper Ternama yang Ulang Tahun ke-23 Hari Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Yeonjun TXT berulang tahun yang ke-23 hari ini pada Selasa 13 September 2022.

Choi Yeon Jun atau akrab disapa Yeonjun merupakan idol kelahiran 13 September 1999 di Seoul, Korea Selatan

Ia adalah anggota pertama dari TXT yang diungkapkan ke Kpopers.

Di TXT, ia mendapat posisi sebagai vokalis sekaligus rapper.

Ia pertama kali dikenalkan lewat video teaser 'Introduction Film - What Do You Do?' yang diunggah ke YouTube pada 10 Januari 2019.

Yeonjun mengikuti audisi untuk Big Hit Entertainment (Big Hit Music) dengan menggunakan lagu BTS Boy in Luv.

Ia pun berhasil menjadi trainee di bawah Big Hit Entertainment pada tahun 2014.

Yeonjun melewati masa trainee-nya selama 5 tahun dari 2014 hingga 2019.

Hal tersebut membuatnya jadi artis Big Hit Entertainment terlama yang menjalani masa trainee.

Sebelum bergabung dengan Big Hit, Yeonjun adalah seorang trainee dari Cube Entertainment.