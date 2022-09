Penyaluran BLT BBM di Sekadau dan Sintang, Warga Terima Tanpa Potongan Apapun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bantuan langsung tunai BBM dan bantuan langsung tunai Sembako disalurkan bagi 14381 penerima di Kabupaten Sekadau. Total Rp. 500.000,- per KPM.

Penyaluran BLT BBM sebesar Rp. 300.00,- dan BLT Sembako sebesar Rp. 200.000,- tersebut saluran bagi masyarakat melalui Kantor Pos Cabang Sekadau yang berada di Jl. Merdeka Barat, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, pada Jumat 9 September 2022.

Kepala Cabang Kantor Pos Sekadau, Surminiati menjelaskan penyaluran bantuan tersebut dilakukan satu kali pada bulan September dengan total Rp. 500.000,- perorang ( KPM). Dimana penerima bantuan tersebut telah ditentukan oleh Dinas Sosial dan Kemensos.

Adapun jumlah penerima bantuan Se-Kabupaten Sekadau sebanyak 14381 dengan rincian Kecamatan Sekadau Hulu 2211 orang, Sekadau Hilir 3366 orang. Nanga Taman 2192 orang, Nanga Mahap 2621 orang, Belitang 842 orang, Belitang Hulu 2162 orang dan Belitang Hilir 987 orang.

"Penyaluran di bulan September, untuk penyaluran kembali kita belum tahu karena ini data yang diserahkan oleh Kemensos, jadi kita hanya menyalurkan saja. Untuk sementara penyaluran baru satu kali ini. Untuk bulan depan dan selanjutnya belum mendapatkan arahan, " jelas Surminiati.

Ia berharap bantuan yang disalurkan tersebut dapat tepat sasaran, bisa membantu masyarakat, dipergunakan sesuai peruntukannya, dan membantu meringankan beban masyarakat.

Tanpa Potongan

Eksekutif Manager Kantor Pos Cabang Sintang, Mohammad Vita Nur Adhitya menegaskan tidak ada potongan sepeserpun dalam penyaluran Bantuan Tunai Langsung (BLT) sembako maupun BBM kepada Keluarga Penerima Manfaat yang mulai disalurkan.

Bantuan yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia Cabang Sintang Sintang adalah sebesar 500 ribu per KPM dengan rincian bansos BLT BBM tahap I atau bulan September dan Oktober 2022 sebesar 300 ribu rupiah per KPM dan bansos Sembako bulan September 2022 sebesar 200 ribu rupiah per KPM.

"Tidak ada potongan apapun. Jadi rinciannya bantuan BBM 300 ribu dibayarkan 2 bulan dan tambahan 200 ribu sembako kalau ditotal 500 ribu. Tidak ada potongan sedikitnya dari kantor pos," kata Adhitya, Jumat 9 September 2022.