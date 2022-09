Contoh UTS PAI Kelas 1 Kurikulum Medeka Belajar Soal Pilihan Ganda & Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Memasuki Ujian Tengah Semester UTS ada baiknya adik-adik untuk belajar dengan contoh soal khusus kurikulum Merdeka Belajar pada Kelas 1 pelajaran PAI.

Pembahasan belajar melalui soal ini akan mengasah kemampuan siswa dalam menjawab soal ujian sekolah.

Terutama dalam menghadapi soal-soal UTS yang terdiri dari jenis soal seperti soal pilihan ganda dan essay.

Pada pelajaran kali ini dibahas dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam PAI.

Sehingga saat menghadapi UTS akan terbiasa dan kemungkinan sudah memiliki gambaran lantaran conto soal ini kemungkinan keluar dalam UTS.

Berikut kunci jawaban UTS Kelas 1 Kurikulum Merdeka Belajar 2022

Soal Pilihan Ganda

A. Berilah tanda silang (x) didepan huruf a,b atau c didepan jawaban yang benar !

1. Siapa nama nabi kita ....

A. Nabi Muhammad SAW

B. Nabi Musa as

C. Nabi Ibrahim as

D. Nabi Idris

Jawaban : a