Soal Latihan UTS Bahasa Inggris Kelas 8 Semester 1 2022 Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut kunci jawaban soal UTS Bahasa Inggris kelas 8 semester 1 yang bakal dihadapi siswa.

Pembelajaran menggunakan soal latihan ini akan membut siswa terbiasa menghadapi soal-soal serupa.

Sehingga dapat mengerjakan soal dengan cepat dan tepat.

Terutama dalam soal latihan ini juga memungkinkan soal juga keluar dalam UTS dalam ujian sekolah di Semester 1 nanti.

Untuk ikuti pembelajaran melalui soal latihan Bahasa Inggris kelas 8 semester 1 yang dilengkapi dengan kunci jawaban.

Kunci jawaban hanya sebagai panduan dalam belajar.

Soal Pilihan Ganda Bahasa Inggris Kelas 8

Read the textand answer questions 1 to 2

I have a papaya plant. It grows at the front yard. The papaya tree is tall, about three meters high. It has no branches. The steam is soft and weak because it has the flimsy wood and a hollow center. The leaves emerge directly from the upper part of the stem in a spiral fashion.

1. What is the purpose of the text?