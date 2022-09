Profil iKON, Boy Band Kpop yang Tampil di JISPHORIA Jakarta 1 Oktober 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Grup idol Kpop iKON dikonfirmasi bakal datang ke Indonesia untuk mengisi acara JISPHORIA pada 1 Oktober 2022 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

Grup iKON dikabarkan menjadi satu-satunya grup international yang bakal tampil di JISPHORIA.

Tentunya fans iKON di Indonesia sangat bahagia lantaran idol mereka akhirnya menapakkan kaki di Tanah Air.

Selain iKON, JISPHORIA juga dimeriahkan oleh artis Indonesia JKT48, Lyodra, Andmesh, dan Sm*sh.

Simak profil iKON di artikel berikut ini sebelum menyaksikan grup idol tersebut tampil di JISPHORIA.

• Profil dan Biodata Mark, Pilar NCT Pemilik Zodiak Leo yang Punya Paras Tampan Berdarah Campuran

Grup iKON merupakan boy band besutan YG Entertainment yang beranggotakan enam orang.

iKON dibentuk pada tahun 2015.

Grup itu diperkenalkan pertama kali lewat acara realitas Who is Next sebagai "Tim B".

Setelah itu, Tim B muncul kembali dalam acara realitas survival berjudul Mix & Match, yang memperlihatkan tujuh anggota formasi akhir dari iKON yakni B.I, Bobby, Jay, Ju-ne, Song, DK dan Chan.

iKON merilis album debut mereka bertajuk Welcome Back pada 2015.