Manjakan Konsumen, Yamaha Hadirkan Warna Dan Grafis Baru WR 155 R

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Sejak diluncurkan di akhir tahun 2019 lalu, WR 155 R sukses memikat market Tanah Air khususnya para penggemar motor off road dan touring.

Hingga saat ini, mereka telah melakukan banyak petualangan bersama WR 155 R yang memberikan pengalaman berkendara sangat berkesan.

Melihat perkembangan tersebut, Yamaha memanjakan konsumen dengan sering menghadirkan warna baru maupun penyegaran warna dan grafis seperti yang teranyar diluncurkan di awal bulan September 2022 ini.

Kini sudah tersedia WR 155 R Black dan WR 155 R Blue dengan kombinasi warna baru dan grafis baru.

WR 155 R Black memiliki perpaduan warna hitam dan cyan, yang merepresentasikan karakter sporty, agresif dan fashionable.

Yamaha Hadirkan Warna Dan Grafis Baru WR 155 R. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Motor ini mewakili jiwa biker yang ingin jadi pusat perhatian dan tampil makin percaya diri saat berkendara di jalanan.

Apalagi buat para penghobi touring dan aktivitas adventure lainnya yang ingin mengekspresikan kecintaan terhadap kegemaran mereka bersama motor off road unggulan Yamaha ini.

WR 155 R Black juga memiliki warna baru pada rangka yang kini juga dibubuhkan warna cyan sehingga tampak lebih atraktif.

Yamaha Hadirkan Warna Dan Grafis Baru WR 155 R. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Sedangkan WR 155 R Blue menggambarkan karakter modern dan luxury yang sesuai buat mereka yang ingin terlihat berani dan elegan, layak sebagai “The Real Adventure Partner” bagi para pecinta kegiatan off road.

Yamaha menyematkan warna biru pada WR 155 R Blue yang terinspirasi dari warna line up motor off road Yamaha berkapasitas lebih besar, sehingga image off road melekat sangat kuat.