Jadwal Bola Hari Ini UEFA Champions League Lengkap, Cek Jam Tayang PSG Vs Juventus hingga AC Milan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut update Jadwal Bola Hari Ini .

Dari ajang UEFA Champions League 2022 /2023 yang akan digelar pada malam ini.

Mulai Selasa 6 September 2022 jelang tengah malam.

Hingga Rabu 7 September 2022 dini hari WIB nanti .

Terdapat 8 pertandingan yang akan tersaji di Jadwal Bola Hari Ini dari ajang UEFA Champions League 2022/23 pada malam ini.

Duel Dinamo Zagreb Vs Chelsea akan menjadi laga yang dimuali pertama.

Alias laga pembuka UEFA Champions League 2022/23 dalam Jadwal Bola Hari Ini .

Di mana Kick Off Dinamo Zagreb Vs Chelsea yang merupakan pertandingan pertama penyisihan grup E UEFA Champions League 2022/23 itu akan kick off Selasa malam pukul 23.45 WIB .

Di tempat berbeda, digelar pula di waktu yang sama penyisihan grup E antara Dortmund Vs Copenhagen .

Setelahnya, akan dilangsungkan secara nyaris bersamaan 6 pertandingan di grup lainnya di tempat berbeda!