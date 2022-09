Daftar Sementara Tim Lolos Perempat Final Kejuaraan Dunia Voli Putra FIVB 2022 Hari Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut daftar tim lolos ke babak perempat final Kejuaraan Dunia Voli Putra FIVB 2022 hingga Senin 5 September 2022.

Sementara ini sudah ada empat tim yang memastikan lolos keperempat final Volleyball World Championships 2022.

Adapun empat tim tersebut yakni, Italia, Slovenia selaku tim tuan rumah.

Kemudian yang terbaru ada tim Ameriksa Serikat dan tuan rumah Polandia.

• Jadwal Jam Tayang 16 Besar Voli Dunia FIVB Putra 2022 Live Senin 5 September Ada Belanda vs Ukraina

Dengan demikian masih ada empat empat tim lagi yang akan berebut tiket perempat final, yakni Belanda vs Ukraina, Prancis vs Jepang, Argentina vs Serbia dan Brazil vs Iran.

Hasil tadi malam

Tim Voli Putra Amerika Serikat mendapat perlawanan sengit dari Turki.

USA harus bermain hingga lima set untuk memastikan tiket perempat final.

USA memastikan diri melaju ke babak selanjutnya dengan kemenangan 3-2 masing-masing dengan skor 25-21, 25-17, 22-25, 19-25 dan 15-12.

Sementara tim tuan tumah Polandia yang berhasil melaju ke babak perempat final usai mengalahkan Tunisia dengan skor 3-0.