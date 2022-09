Kabar Terbaru Mario Aji usai Kecelakaan di Sirkuit Misano Moto3 Hasil MotoGP San Marino 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pembalap Indonesia di Moto3 MotoGP 2022, Mario Aji mengalami kecelakaan saat menjalani live race Moto3 penentu Hasil MotoGP San Marino 2022 , Minggu 4 September 2022 .

Memacu sepeda motor Kalex Moto2 dari tim Honda Team Asia , Mario Aji alami Crash MotoGP saat melalap lap ke 19 !

Ia terpental dari motor tunggangannya.

Setelah alami kecelakaan , kabar terbaru Mario Aji dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat di Sirkuit Misano Marco Simoncelli Italia .

Guna dilalukan pemeriksaan terhadap kondisi Mario Aji usai kecelakaan tersebut.

Lantas bagaimana hasilnya?

Kabar Terbaru Mario Aji itupun akhirnya dibuka di laman Twitter Honda Team Asia .

Disebutkan bahwa setelah melewati pengecekan, dipastikan bahwa Mario Aji dalam kondisi baik-baik saja.

"After the medical check, as you can see, @mariosuryoaj1 is ok!!!,"

(Setelah pemeriksaan medis, seperti yang Anda lihat, @mariosuryoaj1 tidak apa-apa!!)