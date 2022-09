Jam Live Tinju Dunia Andy Ruiz vs Luis Ortiz, Laga Eliminator Sabuk Juara WBC Kelas Berat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia Andy Ruiz vs Luis Ortiz merupakan laga eliminator sabuk juara WBC kels berat yang kini dipegang Tyson Fury.

Tinju Dunia antara The Destroyer julukan Andy Ruiz dan King Kong julukan Luis Ortiz ini sejatinya akan dilaksanakan di Crypto.com Arena, Los Angeles Amerika Serikat, Minggu 4 September 2022.

Laga Tinju Dunia itu diagendakan akan berlangsung pada jam 10.00 PM EDT atau 7.00 PM PDT.

EDT merupakan Eastern Daylight Time, sedangkan PDT adalah Pacific Daylight Time.

Jakarta Indonesia yang menganut sistem Waktu Indonesia Barat (WIB) memiliki perbedaan waktu dengan EDT atau PDT.

Jika di Crypto.com Arena terlaksana pada Minggu 4 September 202210.00 PM EDT atau 7.00 PM PDT, maka di Indonesia akan dapat disaksikan pada Senin 5 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB.

Sebelum laga puncak Andy Ruiz vs Luis Ortiz itu, sejumlah laga undercard juga tersaji.

Diantaranya adalah Joseph Spencer vs Kevin Salgado Zambrano, Abner Mares vs Miguel Flores, Jose Valenzuela vs Jezzrel Corrales hingga Isaac Cruz vs Eduardo Ramirez.

Jelang laga para petinju itu pun telah melakukan timbang berat badan.

Andy Ruiz Jr memiliki bobot 268,8 pon sedangkan Luis Ortiz mempunyai bobot 245,3 pon.