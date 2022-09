Mohd RASFAN / AFP

An Se-young dari Korea Selatan berpose dengan medali emasnya setelah memenangkan pertandingan final tunggal putri melawan Chen Yufei dari China di turnamen bulu tangkis Malaysia Masters di Kuala Lumpur pada 10 Juli 2022. Saksikan siaran langsung Semifinal Japan Open 2022 An Se Young vs Tai Tzu Ying Live iNews TV, Sabtu 3 September 2022 mulai pukul 15.50 WIB atau setelah laga sebelumnya.