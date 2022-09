Ulang Tahun ke-25 Hari Ini, Intip Perjuangan Jungkook BTS Untuk Jadi Idol Kpop Superstar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Selamat ulang tahun Jungkook BTS!

Anggota termuda BTS, Jungkook berulang tahun yang ke 25 tahun pada Kamis 1 September 2022 hari ini.

Jungkook BTS lahir tepat pada 1 September 1997.

Demi merayakan hari kelahiran Jungkook BTS, yuk simak perjalanan karier sang idol.

Jeon Jung Kook merupakan anggota termuda sekaligus vokalis utama boy band superstar BTS.

Jungkook telah merilis tiga lagu solo dengan BTS: "Begin" pada tahun 2016, "Euphoria" pada tahun 2018, dan "My Time" pada tahun 2020.

Ketiga lagu tersebut sukses masuk chart di Gaon Digital Chart Korea Selatan.

Ia juga menyanyikan soundtrack untuk webtoon berbasis BTS 7Fates: Chakho, berjudul "Stay Alive".

Pada tahun 2022, ia tampil di single "Left and Right" oleh penyanyi-penulis lagu Amerika Charlie Puth, yang memuncak di nomor 22 di Billboard Hot 100 AS.

Kehidupan pribadi