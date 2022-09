Promo KFC 1 September 2022, TBT 2 OR Burger Single 2 Colonel Burger 1 Fish Burger 4 Chicken Strips

Promo KFC- Ada promo TBT 2 OR Burger Single 2 Colonel Burger 1 Fish Burger 4 Chicken Strips 100 Ribuan dan masih banyak promo lainnya hari ini Kamis 1 September 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dapatkan beraneka promo makanan di promo KFC yang dapat dinikmati hari ini Kamis 1 September 2022.

Apalagi setiap hari Kamis ada promo spesial promo KF TBT (The Best Thursday) Cuma bayar 100 ribuan saja KFC Lovers udah bisa makan 2 O.R Burger Single, 2 Colonel Burger, 1 Fish Burger, dan 4 Chicken Strips.

Ada juga promo KFC Spicy Chili Don, promo KFC Attack, promo KFC combo free fire dengan 2 pilihan menu, promo KFC Breakfast, promo KFC 17-an hingga promo KFC Chaki Meal.

Kemudian ada promo minuman Pink Coconut dan Es Kopi Susu, promo KFC Champion Combo Mulai Rp 45 Ribuan, promo KFC Loaded Fries Rp 34 Ribuan, promo KFC Classic Combo, promo KFC Burger Selera Original Saus Alabama, promo KFC Bucket Ayam, promo KFC Burger, promo KFC Goceng, promo KFC Coffee Rp 15 ribuan dan masih banyak lagi lainnya.

Inilah selengkapnya promo makanan dan promo minuman pada promo KFC yang bisa kamu nikmati dilansir dari akun instagram @kfcindonesia :

Promo KFC TBT

Mau tau rahasia bisa makan banyak tapi dengan harga worth it?

⁠

Oke mimin spill biar yangtautauaja jadi semua tau!

Caranya gampang banget. Pas beli kasih aja kode rahasia "TBT" ke staff kasir. Cuma bayar 100 ribuan* aja KFC Lovers udah bisa makan 2 O.R Burger Single, 2 Colonel Burger, 1 Fish Burger, dan 4 Chicken Strips.

⁠

*Harga tertera adalah harga terendah sebelum pajak dan dapat berbeda di tiap gerai KFC.⁠

Promo KFC Spicy Chili Don

Kalau #SeleraOriginal nya mimin sih suka makan pedas dan gak mau ribet, makanya mimin suka banget sama Spicy Chili Don nya KFC. Saus pedasnya itu menggoda banget.