Soal Latihan Ulangan IPS Kelas 8 Halaman 74 75 76 77 78 Tentang Negara Asean & Bentuk Kerjasamanya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Belajar mengerjakan soal latihan ulangan akan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal.

Seperti pembelajaran kali ini adalah menjawab soal latihan IPS Kelas 8 Halaman 74 75 76 77 78.

Ulasannya adalah seputar negara ASEAN yang meliputi beberapa negara yang terbentuk dalam satu organisasi kerjasama.

Soal latihan ini terdiri soal pilihan ganda dan soal essay yang dilengkapi dengan kunci jawaban.

Kunci jawaban hanya sebagai panduan dalam belajar bagi siswa agar lebih semangat lagi belajar.

Berikut soal-soal latihan IPS Kelas 8 Halaman 74 75 76 77 78.

Jawablah soal dengan jawaban yang benar

1. Salah satu bentuk kerja sama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan yaitu . . . .

a. ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Womenand Children

b. ASEAN Council Teachers Convention

c. ASEAN Tourism Agreement

d. Defence Ministers Meeting

Jawaban = B