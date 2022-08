Jadwal Tinju Dunia September 2022! Ada Canelo Alvarez vs Gennadiy Golovkin & Andy Ruiz vs Luis Ortiz

Jadwal Tinju Dunia sepanjang September 2022 - Duel Canelo Alvarez vs Gennadiy Golovkin disiarkan live streaming DAZN, dari Las Vegas, Amerika Serikat (AS), Minggu 18 September 2022 pagi WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut Jadwal Tinju Dunia sepanjang September 2022.

Satu duel yang paling dinanti-nanti para penikmat duel Tinju Dunia adalah trilogi Canelo Alvarez vs Gennadiy Golovkin.

Pertarungan ini dijadwalkan berlangsung 12 ronde untuk memperebutkan gelar super middleweights (untuk gelar Canelo's Ring/IBF/WBA/WBC/WBO.

Duel Canelo Alvarez vs Gennadiy Golovkin disiarkan live streaming DAZN, dari Las Vegas, Amerika Serikat (AS), Minggu 18 September 2022 pagi WIB.

Pertarungan yang tak kalah seru adalah Shakur Stevenson vs Robson Conceicao, 12 ronde untuk perebutan gelar kelas ringan junior (gelar Ring/WBC/WBO milik Stevenson), di Newark, New Jersey, AS, Sabtu 24 September 2022.

Kemudian dari Manchester, Inggris menampilkan Tinju Dunia kelas berat antara Joe Joyce vs Joseph Parker, 12 ronde, Minggu 25 September 2022 pagi WIB.

Berikut selengkapnya Jadwal Tinju Dunia sepanjang September 2022 dikutip dari The Ring :

Kamis 1 September

Tokyo

Nanae Suzuki ( No. 5 ) vs. Yuko Kuroki

10 ronde – atomweights (untuk gelar WBO Suzuki)