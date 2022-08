KUNCI Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 74 sampai Halaman 78 Materi Negara Asean

TRIBUPONTIANAK.CO.ID - Belajar melalui pembahasan soal dan kunci jawaban pelajaran IPS Kelas 8 SMP bisa menjadi pilihan terbaik.

Sebab bisa melatih kemampuan dari yang sudah dipelajari dari buku tentang materi yang didapat.

Melalui soal IPS Kelas 8 ini siswa akan diajak mengingatkan kembali pelajaran yang didapat melalui jawaban yang harus dilakukan pada soal.

Pembahasan soal IPS Kelas 8 ini terdapat pada halaman 74 hingga 78 Bab 1 : Materi Negara Asean.

Terdiri dari 20 soal pilihan ganda.

Jawablah soal dengan jawaban yang benar

1. Salah satu bentuk kerja sama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan yaitu . . . .

a. ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Womenand Children

b. ASEAN Council Teachers Convention

c. ASEAN Tourism Agreement

d. Defence Ministers Meeting

Jawaban = B

2. Salah satu kerja sama antarnegara ASEAN di bidang industri berikut ini adalah . . . .